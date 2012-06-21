Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

З 15 січня всі контрольні пункти в’їзду та виїзду на лінії розмежування на Донеччині пропонують подорожнім безкоштовно зробити швидкі тести на виявлення коронавірусної інфекції.

Як уточнили в департаменті з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи Донецької обласної державної адміністрації, таку послугу пропонують за бажанням всім людям, які їдуть до України з території Донеччини окупованої проросійськими незаконними збройними формуваннями. Також фахівці не приховують, що згадану процедуру тестування чи припинення самоізоляції ще зарано вважати до кінця відпрацьованою і досконалою. «Ми тільки починаємо цю роботу і, думаю, найближчим часом, програма буде вдосконалена», — каже директор департаменту Ігор Бойко.

У четвер у Донецькій області лабораторно підтверджено ще 439 випадків COVID-19. Всього з початку наступу пандемії на території краю зафіксували 40945 випадків захворювання. 31250 людей вже одужали, 8942 продовжують лікування, а 753, на жаль, померли.