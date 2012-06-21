Друга зміна гірників мала закінчити роботу о 20-й та піднятися на-гора, але через знеструмлення люди залишилися під землею. Енергопостачання вдалося відновити тільки близько першої години ночі. Це вже другий випадок знеструмлення шахти протягом нинішнього літа – в червні шахтарі теж на кілька годин залишилися під землею без електрики.
За даними ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання», населений пункт Тошківка та місцева шахта були знеструмлені через грозу.
В умовах грозових дощів, які пройшли на вихідних, в процесі нічних робіт луганським енергетикам довелося відновлювати електропостачання для 6,4 тисяч споживачів на Попаснянщині та 2,3 тисяч споживачів у Сєвєродонецьку.
Взагалі, незважаючи на літню погоду, підконтрольну частину Луганщини ледь не щодня лихоманить від аварійних відключень електроенергії: спочатку липня сталося масштабне знеструмлення внаслідок відключення одного із енергоблоків ЛуТЕС. А перед тим, через аварію на магістральній ЛЕП 220 кВ «ЛуТЕС – Лисичанська» без світла залишились близько 63 тисяч споживачів та були знеструмлені шахти Привільнянська та Капустіна, Рубіжанський картонно-тарний комбінат.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»