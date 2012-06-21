Ліквідовано 745 несанкціонованих сміттєзвалищ, прибрано та приведено до належного санітарного й естетичного стану 179 парків та 121 сквер, висаджено більше 4 тисяч дерев – про такі підсумки місячника благоустрою повідомив директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Віталій Сурай.
Але нинішнього року 56 мільйонів гривень виділено по територіям області на впорядкування комунальних доріг, що розташовані в межах населених пунктів. Проте у більшості випадків такі роботи ще не розпочато. Тож загальну роботу з благоустрою треба активізувати і зробити постійною.
«Приведення території Луганщини до належного стану має бути завданням, яке громада області повинна виконувати систематично. Тому зазначену роботу з благоустрою території районів та міст слід продовжувати як у межах населених пунктів, так і поза ними», – підкреслив Віталій Сурай.
На його думку, до цієї діяльності треба активніше долучати людей, які стоять на обліку у центрах зайнятості. Такі громадські роботи будуть для когось варіантом заробітку, але загалом послужать чистоті та порядку навкруги.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»