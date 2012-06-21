Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Особиста участь директора у процесі обслуговування клієнтів служби зайнятості, безпосереднє знайомство з проблемами та питаннями, які виникають під час роботи, надають змогу відчути атмосферу прийому, зробити для себе висновки щодо більш ефективного керівництва, оперативного реагування на проблеми та прийняття конструктивних заходів щодо їх вирішення, вважають в обласній службі зайнятості.
Наприклад, протягом червня двічі на тиждень директор Сєвєродонецького міського центру зайнятості Сергій Акулов виконував функції реєстратора. Всього за цей час було зареєстровано 25 осіб та проведено 28 прийомів. Враховуючи новий досвід прийому громадян, Сергій Акулов вважає, що вкрай важливо організовувати й систематично проводити навчання та тренінги за участю практикуючих психологів.