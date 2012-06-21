Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Програми здешевлення «теплих кредитів» працюють у двох містах Луганщини, 5 районах, 8 селах та Новопсковській селищній об'єднаній територіальній громаді. Люди, які скористувалися програмами, заощадили до 80% вартості утеплення будинків, завдяки подвійній підтримці держави та місцевої влади. Такі дані наводить заступник голови ОДА Юрій Клименко.
«Окрім цього, на Луганщині опрацьовують можливості енергосервісу. Так, вже визначено та оприлюднено 480 потенційних ЕСКО-об’єктів. Відбулись перші 10 ЕСКО-тендерів для будівель освіти м. Сєвєродонецьк. Обласна система енергомоніторингу нині охоплює 58 установ. У перший рік енергомоніторингу місто заощадило 1,8 млн грн на енергоспоживанні», – підкреслює Юрій Клименко. І додає: «Луганщина – серед лідерів впровадження енергоефективних технологій. Може й не від доброго життя, адже п’ять років перебування на енергетичному острові привчили нас бути економними».