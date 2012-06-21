Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Підрив автомобіля стався сьогодні вранці в районі села Врубівка Попаснянського району Луганської області, що знаходиться неподалік від лінії розмежування.
Як повідомили в службі безпеки ПриватБанку, підрив автомобіля було здійснено саморобним вибуховим пристроєм. Завдяки професійним діям співробітників інкасації, працівники банку і грошові кошти були своєчасно заблоковані в безпечному броньованому відсіку авто. На місце події було направлено резервний інкасаторський автомобіль.
Уламками від вибуху пошкоджено частину інкасаторського автомобіля. На місці події працює поліція.
ПриватБанк гарантує виплату винагороди в розмірі 50 000 гривень за будь-яку інформацію, що дозволить встановити особи підривників.