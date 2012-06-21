У селі Курячівка на Старобільщині лисиця влаштувала справжній безлад у приватному будинку та покусала дівчинку. Як повідомляє міськвідділ Держслужби з надзвичайних ситуацій в Луганській області, 11-річна дівчинка сиділа на подвір’ї з бабусею. Лисиця залізла у двір і накинулася на дівчинку, вкусивши її за руку, після чого тварина забігла в будинок і почала перевертати меблі. Дівчинку відвезли до лікарні на автомобілі «швидкої допомоги», а лисицю вбили і передали завідуючому Підгорівської ділянки Старобільської районної державної лікарні ветеринарної медицини. Будинок обробили за допомогою спеціального дезінфікуючого розчину.
Це далеко не перший випадок виявлення в області хворих на сказ диких тварин: з початку року їх захворіло і загинуло від сказу 42. За даними Держпродспоживслужби в Луганській області, це вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
«Законом передбачено: обов'язки щодо захисту населення від інфекційних захворювань, зокрема і сказу, регулювання чисельності бездомних тварин, покладено виключено на органи місцевого самоврядування. Але обов'язки зі створення безпечного для людини середовища на місцях вирішується незадовільно», – повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області Рита Холоденко.
Занепокоєння фахівців викликає кількість випадків захворювань на сказ у трьох районах області та місті Лисичанську.
Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, в ході засідання протиепізоотичної комісії ухвалено рішення ініціювати надання необхідної кількості вакцини для проведення імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу у лісомисливських господарствах області. До представників ЗСУ буде направлено звернення про надання дозволу для проведення такої роботи на території мисливських угідь Луганської області.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»