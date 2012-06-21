Зі схованки, яка була в технологічному бетонному колодязі на глибині 10 метрів, правоохоронці вилучили 37 гранат ВОГ-17 і 23 підривників ВМГ. Схованку із засобами ураження співробітники СБУ спільно з Нацполіцією виявили біля колишнього блокпоста російських найманців на в'їзді в Лисичанськ.
«За даними СБУ схованку було облаштовано бойовиками Дрьомова влітку 2014 року для здійснення подальших терористичних актів на підконтрольній території. Через неналежні умови зберігання значна частина боєприпасів вийшла з ладу, тому арсенал, який становив велику потенційну небезпеку, піротехніки знищили», – розповіла речник 3 управління ГУ СБУ у Луганській та Донецькій областях Юлія Єременко.
У рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин та осіб, причетних до протиправної діяльності.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»