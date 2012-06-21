Напередодні Дня захисту дітей в області сталося одразу дві приємні події. Дівчинку, позбавлену батьківської опіки, котра прибула з тимчасово окупованої території, взяли на виховання батьки-переселенці, які мешкають у Новопскові. Про цю дитину подружжя піклувалося вже тривалий час. Тож незважаючи на те, що прийомні батьки самі є внутрішньо переміщеними особами, вони попри складнощі змогли створити належні умови для виховання дитини, і саме головне – подарувати їй батьківську любов та турботу.
Також знайшлися усиновителі й для новонародженої дівчинки, яку взимку люди знайшли у коробці з-під взуття поблизу автостанції Троїцьке, що на півночі області. Біологічна мати залишила своє дитя в морозяну ніч на дорозі. Медики зауважили, що це був дуже щасливий випадок, адже дитина не постраждала і не захворіла. Тепер її усмішка радуватиме нову маму, котра дбатиме про донечку краще.
«Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, влаштованих у сім'ї, по області зараз становить 86,6 %», – стверджує начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Раїса Родіна.
Загалом на підконтрольній українській владі території Луганщини проживає 1451 дитина, яка має статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. Цього року Луганщина візьме участь в експерименті зі створення ще п’яти патронатних сімей, а також придбання житла для трьох дитячих будинків сімейного типу.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»