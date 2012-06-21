Низку відключень через борги за спожиту електроенергію провело днями ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» у кількох містах області. Щоправда, від’єднати від електромережі один гуртожиток у Рубіжному енергетикам завадили його жителі. А мешканці гуртожитків у Сєвєродонецьку, серед яких є й вимушені переселенці, вийшли на акцію протесту.
«В результаті перемовин з керівництвом ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» відновлене електропостачання гуртожитків, в яких мешкають майже 200 родин. Голові Сєвєродонецької міської ради поставлено завдання у короткий строк вирішити питання з розрахунками КП «Житлосервіс «Світанок» за спожиті енергоносії, що на сьогодні становить більше 1,3 мільйонів гривень»,— повідомив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.
У ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» так коментують ситуацію: «Держава змушує Луганське енергетичне об'єднання знеструмлювати всіх боржників, щоб повністю стягнути з них заборгованість і розплатитися з державним підприємством-монополістом «Енергоринок». Зазначимо, що подальше погіршення стану енергокомпанії змусило луганських енергетиків відключати електроенергію боржникам, серед яких є й соціально важливі. Борги споживачів на підконтрольній Луганщині становлять близько 700 мільйонів гривень. Найбільші борги у комунальників».
для «Урядового кур'єра»