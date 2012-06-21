Як повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, чоловік, який підозрював 10-річну дитину у тому, ніби вона вкрала гроші, побив пасинка, одягнув йому на шию металевий ланцюг і прив’язав до ліжка. Хлопчик протягом півтори години не міг вільно пересуватися. Тільки-но відчим зняв ланцюг, дитина зателефонувала до поліції.
Правоохоронці миттєво відреагували на повідомлення 10-річного хлопчика, який подзвонив до поліції та розповів про те, що вітчим, за відсутності матері, сильно побив його.
Тепер раніше судимому 48-річному чоловіку Сватівським районним судом обрано найбільш суворий запобіжний захід примусу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави. Чоловікові загрожує п'ять років ув'язнення за незаконне позбавлення волі неповнолітнього.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»