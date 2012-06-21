Невідомі подзвонили в поліцію з повідомленням про замінування двох мостів та двох автозаправних станцій у Новоайдарському районі та мосту у Станично-Луганському районі.
Як повідомляє відділ комунікації ГУ НП Луганщини, поліцейські евакуювали людей, які знаходились на автозаправках. Було призупинено рух транспорту через мости.
«Правоохоронці ретельно перевірили всі вказані в анонімних повідомленнях об'єкти. Небезпечних предметів виявлено не було. Робота автозаправних станцій, а також рух мостами відновлено», – йдеться у повідомленні.
Інформація за даними фактами внесена до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 259 КК України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності». Вживаються заходи щодо встановлення особистостей зловмисників.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»