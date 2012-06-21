З Бахмутівської телевежі ведуть трансляцію вже 11 українських радіо­станцій. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення надала дозволи на тимчасове мовлення за спрощеною процедурою ще чотирьом українським радіостанціям, які розпочали мовлення з телевежі в селищі Бахмутівка Новоайдарського району.

«Збільшилася присутність українського радіомовлення на території Луганської області, отже жителі районів по обидва боки лінії розмежування отримуватимуть більше якісного українськомовного контенту. Радіо­станції покликані не лише розважати аудиторію, а й доносити корисну інформацію, коментувати події й факти, допомагати людям розібратися у тому, що відбувається», — зазначив директор обласного департаменту масових комунікацій Олександр Костенко.

Радіус дії встановлених передавачів на 134-метровій бахмутівській телевежі — 60 кілометрів. Тож транслюють 15 українських каналів на окуповану територію області з використанням передавачів аналогового та цифрового стандартів. Обслуговує телевежу комунальне підприємство «Інноваційно-інформаційний центр», який фінансують з обласного бюджету.

Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»