З Бахмутівської телевежі ведуть трансляцію вже 11 українських радіостанцій. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення надала дозволи на тимчасове мовлення за спрощеною процедурою ще чотирьом українським радіостанціям, які розпочали мовлення з телевежі в селищі Бахмутівка Новоайдарського району.
«Збільшилася присутність українського радіомовлення на території Луганської області, отже жителі районів по обидва боки лінії розмежування отримуватимуть більше якісного українськомовного контенту. Радіостанції покликані не лише розважати аудиторію, а й доносити корисну інформацію, коментувати події й факти, допомагати людям розібратися у тому, що відбувається», — зазначив директор обласного департаменту масових комунікацій Олександр Костенко.
Радіус дії встановлених передавачів на 134-метровій бахмутівській телевежі — 60 кілометрів. Тож транслюють 15 українських каналів на окуповану територію області з використанням передавачів аналогового та цифрового стандартів. Обслуговує телевежу комунальне підприємство «Інноваційно-інформаційний центр», який фінансують з обласного бюджету.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»