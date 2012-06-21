Вантаж вагою близько 12 тонн передано до населених пунктів Луганщини у рамках візиту гуманітарної місії Національних Збройних Сил Латвії.
«Вантаж, який прийшов сьогодні сюди, є не лише гуманітарною допомогою, а й актом політичної підтримки», – заявив Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс.
Він також зазначив, що Латвійська Республіка активно допомагає Україні в подоланні наслідків воєнних дій, зокрема направляє гуманітарну допомогу, сприяє реабілітації учасників бойових дій та оздоровленню дітей на латвійській території. За його словами, існує зацікавленість у подальшому розвитку співпраці, іноземці готові сприяти співробітництву в галузі освіти, влаштовуючи обміни для студентів та викладачів, та в сільськогосподарській сфері, надаючи експертні консультації. Такий досвід та співпраця можуть бути корисні не лише Луганщині, а й Україні в цілому.
Коментуючи візит місії, головний капелан Збройних Сил Латвійської Республіки Елмарс Плявінш зазначив, що безпосереднє спілкування українців та латвійців у рамках всебічної співпраці двох держав має велике значення для інформування громадян Євросоюзу щодо подій на Сході України. Це вже восьмий гуманітарний візит пана Плявінша на Донбас. Цього разу до складу гуманітарного вантажу ввійшли взуття та одяг для дітей та дорослих, а також мультифункціональні ліжка для медичних установ. Речі були зібрані громадянами Швеції та передані за участі керівника проекту з надання гуманітарної допомоги Лейфа Гріпа-Еріка Хелпера. \
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»