У Старосамбірському районі на Львівщині місцева районна рада виступила з ініціативою до Міністерства екології та природних ресурсів України про створення національного природного парку «Королівські Бескиди». Із цього приводу відбулося засідання, в якому взяли участь представники обласної та районної влади, депутати райради, голови об’єднаних територіальних громад і сільських рад, громадськість.
У районній раді переконані, що новий заповідний об’єкт сприятиме збереженню, відтворенню, ефективному й різнобічному використанню природних об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність на Старосамбірщині. Йдеться про збереження корінних ялицевих і ялицево-букових насаджень. А для туристів буде створено відпочинкову зону. Національний природний парк діятиме лише в межах району, площа його становитиме майже 9 тисяч гектарів. Створення парку попередньо погодив основний землекористувач — ОКС ЛГП «Галсільліс».
Міністерство екології та природних ресурсів України вже підтримало заснування національного природного парку «Надбужжя» в Сокальському районі.