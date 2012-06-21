Трагічна доля нашої землі народжувала багато Героїв. Нині ми ледь не щодня чуємо з ефіру імена новітніх Героїв, які боронять від ворога Україну. Днями сотні жителів Львівщини прощалися з 22-річним Мар’яном Корчаком, який загинув біля Зайцевого. А в Тернополі тисячі людей прийшли провести в останню путь загиблого під час виконання бойового завдання на Донбасі підполковника СБУ Руслана Муляра.
На Галичині ще з 1930-х у травні широко відзначали День Героїв. Саме цього квітучого місяця більшовики підступними пострілами забрали життя Симона Петлюри та Євгена Коновальця. Їхня свята справа дала нації нових достойників — Степана Бандеру, Романа Шухевича, інших. Із проголошенням незалежності це свято повернулося, щоб ушанувати Героїв усіх історичних епох.
Велично й велелюдно цього року День Героїв відзначили у Львові. Уранці студенти й представники влади поклали квіти до пам’ятника головному командирові УПА генерал-хорунжому Романові Шухевичу в Білогорщі. Звідси до Поля почесних поховань на Личаківському цвинтарі понад 100 студентів пробігли в легкоатлетичній естафеті, а представники влади та громадськості поклали квіти.
Квіти лягли й до пам’ятника Степанові Бандері, звідки рушила урочиста хода. В її лавах — понад 1000 учасників, серед яких атовці, представники ветеранських, волонтерських та патріотичних організацій. На чолі колони йшов оркестр Західного територіального управління Національної гвардії України. Хода зупинила рух у середмісті Львова біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Оркестри з усіх районів області спільно виконали гімн України, повстанський та козацький марші.
На громадському вічі перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський підкреслив, що наша армія стала сильнішою, ми стали єдиними з цивілізованим світом, тому перемога за нами. Він висловив особливу подяку сучасним Героям, які без вагань стали на захист нашої держави.
Ми ж, нині сущі, маємо бути гідними слави українських Героїв.