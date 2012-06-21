Вчора у селищі Щирець, що в Пустомитівському районі на Львівщині, запрацювала нова потужна сонячна електростанція. Примітно, що для її облаштування використали сонячні панелі JAsola, інвертори Huawei, КТП українського виробника ВАЛОН-А.
За інформацією прес-служби облдержадміністрації, втілення у Щирці проекту з будівництва фотоелектричної наземної сонячної електростанції розпочали торік. Загальна сума інвестицій склала два мільйони євро. Потужність СЕС становить 2 мВт. На рік запланували орієнтовно виробляти 2169000 кВт/год. електроенергії.
До завершення нинішнього року на Львівщині мають намір відкрити ще вісім центрів альтернативної енергетики. Про це під час відкриття СЕС у Щирці повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка. А ще додав, що область – серед лідерів за кількістю відкритих електростанцій.