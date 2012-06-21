У Львові почав працювати велопатруль. Службу він нестиме на вулицях обласного центру, скверах, парках, стежитиме за громадським порядком у середмісті. Щодня на патрулювання вулиць виїжджатимуть по два велопатрулі (чотири особи).
Старт же роботі велопатруля дали у неділю, 20 травня, під час акції «Велодні Львова-2018». Більше того, з усіма велолюбителями поліціянти проїхали 20-кілометровий маршрут.
Свою службу у Львові велопатруль розпочинає за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу та Проекту підтримки підготовки поліцейських «Агрітім Канада Консалтинг Лтд». Власне, устаткуванням, формою та екіпіруванням поліціянтів забезпечила Консультативна місія Європейського Союзу. Торік вона передала патрульній поліції Львівщини велосипеди, комплекти уніформи та інше обладнання, вартістю понад 380 тисяч гривень. А от відповідну підготовку за єдиним стандартом патрулювання вулиць на двоколісних організувала канадська сторона.
За інформацією прес-служби Львівської міської ради, очільник міста Лева Андрій Садовий пообіцяв патрульним докупити необхідну кількість велосипедів.