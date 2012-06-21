Новий вид хамелеонів, названий Brookesia nana, став найменшим хамелеоном, найменшою рептилією і найменшим з вищих хребетних (до яких відносяться рептилії, птахи та звірі). Точніше, усі ці титули стосуються тільки одного-єдиного самця Brookesia nana, який потрапив до рук вченим: його тулуб у довжину складає всього 13,5 мм, а з хвостом – 22 мм. Раніше вчені спіймали самку цього виду, яка була крупнішою – 29 мм разом із хвостом. Інших самців і самок поки зловити не вдалося, але навряд чи вони сильно відрізняються від цих двох.

На Мадагаскарі живуть й інші хамелеони роду Брокезія. Це рептилії-ліліпути, всього кілька сантиметра в довжину, і у всіх у них, на відміну від великих хамелеонів, самки більші за самців. Зате у самців дуже великі геніталії: у статті в Scientific Reports, в якій описаний новий вид Brookesia nana, йдеться, що геніталії самця становлять 18,5% довжини тулуба. Однак рекорд належить самцям Brookesia tuberculata – у них геніталії рівні третині довжини тулуба.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»