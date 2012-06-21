На Луганщині презентували асоціацію з розвитку туризму, яка покликана стати консолідуючою платформою для взаємодії бізнесу, громадськості та місцевих органів влади, створити сприятливі умови для розвитку туристичної сфери області. Перед новим професійним об’єднанням поставлено завдання збільшити внески туристичної галузі в соціально-економічний розвиток регіону.
Голова новоствореної асоціації Олег Невениця зазначив, що раніше туристична сфера Луганщини не мала системного характеру. Тепер ситуацію виправлять. Буде створено карту туристичних зон, розроблено брендинг територій, організовано ознайомчі візити. Головними партнерами у розвитку туризму повинні стати громади, адже саме вони створюватимуть нові продукти та послуги на ринку. «Це буде співтовариство експертів, які знають свій край і готові його розвивати», — підкреслює Олег Невениця.
У подальшій роботі представники туристичної сфери зроблять ставку на природні ресурси області: степові зони, ліси Кремінщини, унікальні чотири кінні заводи та єдиний в країні Міловський кінний театр. Не оминуть увагою і розвиток сільського туризму. Але ж чи не заважатиме те, що в частині області проходить Операція об’єднаних сил? «Попри складну ситуацію в області, потреби її жителів у відпочинку, оздоровленні, подорожах не зникли, тому необхідно створювати для цього належні умови», — переконана керівниця місцевого турагентства Ольга Широкова.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»