Вертоліт NASA Ingenuity увійшов в історію, ставши першим літаком, що продемонстрував керований політ на іншій планеті.

Невеликий дрон вагою майже 2 кг (4 фунта) і висотою 50 см (19 дюймів) злетів з поверхні Марса в понеділок, 19 квітня. Він піднявся на три метри і провисів над поверхнею Марса 30 секунд. Очікується, що наступні польоти в найближчі тижні будуть набагато масштабнішими, включаючи великі висоти і відстані до 300 метрів.

Марсіанська атмосфера приблизно в 100 разів рідша за земну, що значно ускладнює політ гвинтокрилого апарату. Щоб відірватися від землі, Ingenuity довелося обертати свої чотири лопаті з вуглецевого волокна, розміщені в двох роторах, зі швидкістю 2500 оборотів на хвилину. Для порівняння, лопаті на вертольотах на Землі обертаються зі швидкістю 500 оборотів на хвилину.

Електроживлення вертольота надходить від акумуляторів і сонячних батарей. По суті йдеться про літаючий дрон-вертольот, оснащенийдвома камерами. Вони дозволять досліджувати пагорби і кратери, на схилах, на які звичайні марсоходи потрапити не можуть.

Завдання вертольота – зробити безліч фотографій, які допоможуть вченим отримати інформацію про деякі ділянки поверхні Червоної планети, за якими важко спостерігати з космосу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»