Вчені з проєкту SWIM (Subsurface Water Ice Mapping) опублікували карту ресурсів льоду в північній півкулі Марса, на якій вперше позначили площі поширення замерзлої води в середніх широтах. Там в майбутньому планують розмістити марсіанську базу для проживання людей.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Astronomy. Проєкт має на меті SWIM – скласти докладні карти потенційних похованих крижаних відкладень, щоб полегшити вибір місць для висадки на Марс. Адже лід – це важливий ресурс, необхідний для функціонування марсіанської бази.

Зокрема, це джерело води для людей і рослин, які будуть вирощуватися для харчування. Також лід необхідний для виробництва повітря для дихання і побутового метанового палива. Найголовніше ж – з нього можна отримати паливо, щоб повернутися назад на Землю.

«Взяти з собою все паливо, необхідне для польоту до Марса і назад, в принципі неможливо. Тому практично кожен проєкт марсіанської місії розглядає використання місцевих ресурсів в якості палива», – сказав провідний автор статті Гарет Морган (Gareth Morgan).

Вчені об'єднали в своєму дослідженні дані, які були отримані з декількох космічних апаратів NASA. Цей метод дозволив у кількісних показниках оцінити, наскільки ймовірним є утворення похованого льоду в різних районах Марса.

Карта щільності льоду, складена вченими, показує, що в північній півкулі планети є ділянки з досить широкими зонами сучасної стабільності льоду. Відзначається, що він залягає на глибині від декількох сантиметрів до приблизно одного кілометра.

Дослідники підкреслюють, що проєкт SWIM не має на меті вибрати конкретну ділянку для розгортання бази на Марсі. Вчені хочуть лише показати найбільш підходящі для цього місця.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»