Миколаївські десантники проводять тактичні навчання на полігоні. Цього тижня військовослужбовці тренувалися у складі відділень. Під час навчань відпрацьовувалися питання надання невідкладної медичної допомоги «пораненому» у «червоній» зоні: дії при зупинці дихання, зупинка «кровотечі». На етапі навчань – на заняттях зі зв’язку – десантники тренувалися правильному використанню штатних радіозасобів. Після цього – етап навчань відділень з бойовою стрільбою. Бойові машини, БТР-80, з десантом, за командою керівника навчань, переміщуються у визначене місце полігону, відпрацьовують спішування особового складу відділення і розгортання у бойовий порядок. Далі, за підтримки вогню бойової машини, розрахунків крупнокаліберних кулеметів і гранатомету АГС-17 десантники вели наступальні дії у складі тактичних груп і уражали цілі. Переміщення розрахунків вогневої підтримки під час виконання вправ відбувалося при задимленні штатними засобами аерозольного маскування. Завдання – злагоджено створити «вал» вогню необхідної щільності, щоб забезпечити успішні дії відділення у наступі. Були відпрацьовані навчальні ввідні – умовне поранення десантника на полі бою і його евакуація. Наприклад, при умовному пораненні гранатометника його помічник, після надання невідкладної медичної допомоги і забезпечення його прикриття вогнем і евакуації до безпечної зони, бере його зброю – гранатомет РПГ-7 – і продовжує уражати його цілі. Навчальні цілі тактичних тренувань десантників у складі відділень були досягнуті.