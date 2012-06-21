Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

У Коблевській ОТГ біля будинку сільської ради працює резиденція святого Миколая. Майданчик з маєтком оформили небайдужі мешканці громади, яким активно допомагали діти, а місцевий відділ освіти організував та провів конкурс на кращу новорічну іграшку, кращі з яких передали до маєтку святого Миколая.

Крім самої резиденції встановлено «дерево бажань». Для того, щоби отримати солодкий подарунок від святого Миколая, дітям необхідно тричі обійти дерево та загадати бажання.

У зв’язку з пандемією COVID-19, масові святкові заходи заборонені, але за словами директора комунального закладу «Центр дозвілля та розвитку особистості» Коблевської ОТГ Оксани Годун, резиденцію святого Миколая організували з дотриманням усіх карантинних норм. Незважаючи на обмеження, в Коблевській ОТГ все ж таки подарували свято для всіх місцевих жителів та, в першу чергу, дітлахам. А місцевий театр для дорослих «Чайка» Коблевської громади підготував святкову програму та спектакль, переглянути який можна буде в соціальній мережі фейсбук.

Локація «Маєток святого Миколая» працюватиме в курортному Коблевому до 19 січня.