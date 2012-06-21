У Миколаївській області для аграріїв настав один з найвідповідальніших періодів – збирання ранніх зернових, зернобобових культур і ріпаку.
Нинінього року аграрії планують зібрати майже 766 тисяч гектарів ранніх сільськогосподарських культур, з яких майже 727 тисяч гектарів – зернові.
Наразі вся техніка, яка буде задіяна на збиральних роботах, повністю відремонтована. Крім того, для проведення жнив в оптимальні терміни здійснюється робота із залучення додаткових зернозбиральних комбайнів з інших регіонів України.
Перший урожай ячменю на площі близько 400 гектар обмолотила група компаній «СП «ПАЙОК ».