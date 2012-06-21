Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Біля села Капустине Вітовського району Миколаївської області урочисто відкрили бетонну частину траси Н-14 «Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв». Першими протестували дорогу на міцність водії вантажівок, які зараз буквально мчать трасою «Миколаїв-Кропивницький», а ще рік тому її називали «дорогою смерті». Проїхати тут було практично неможливо, а вкрай незадовільний стан дороги спричиняв безліч аварій.

Про це йдеться в репортажі програми «Об’єктив» телекомпанії НИС-ТВ.

Дорогу розпочали ремонтувати у 2019-му році, але через брак фінансування зробили лише перші 13 кілометрів. У 2020-му в рамках програми Президента «Велике будівництво» на завершення будівництва з Державного бюджету виділили рекордну суму в 1,7 мільярда гривень. В результаті освоєння коштів у цьому році відремонтовано 66 кілометрів національної траси.

Як зазначає керівник Служби автодоріг в Миколаївській області Владислав Невеселий: «це була одна з найжахливіших трас в області. Спочатку ремонт був розрахований на три роки. Але цього року ситуація змінилася. Перед нами поставили завдання впоратися протягом 2020-го року. Завдання виконано. Ця дорога в бетоні витримає великі навантаження, як температурні, так і вагові. Потік фур величезний. Тільки зняли знаки, вантажівки почали йти одна за одною».

Найближчими днями на виїзді до Миколаєва буде встановлено систему автоматичного вагового контролю. Наразі залишилося провести фінальні роботи: укріпити узбіччя, облаштувати бар’єрне огородження, нанести дорожню розмітку.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков, який взяв участь у відкритті ділянки траси, запевнив, що у відомстві розраховують на термін експлуатації цієї дороги до 18 років. Гарантійний термін становить 12 років. Дорога Н-14 потрапила до переліку перших трьох автодоріг в Україні, де була анонсована заміна асфальтобетонного покриття на цементобетонне ще в 2017-му році, проте укладання верхнього шару дорожнього покриття виконаного в цементобетонні, стартувало в серпні 2019-го року.