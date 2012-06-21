Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



Цього року виповнюється 240 років від дня народження видатного англійця, який здійснив неоціненний внесок у розбудову Північного Причорномор’я, Хоми (Томаса) Олександровича Кобле. Генерал-майор російського імператорського війська, він деякий час був градоначальником Одеси, предводителем дворянства Одеси та Херсонської губернії. Ім’ям уродженця графства Девоншир-Девон названо відоме курортне містечко Коблево, що знаходиться на Чорноморському узбережжі півдня Миколаївської області. Також його ім’я носить одна з вулиць Одеси.

Минулого року з ініціативи Асоціації лідерів туризму Миколаївської області та при підтримці влади і туристичних фірм Херсону, Миколаєва та Одеси створено міжрегіональний культурно-пізнавальний туристичний маршрут «Англійці, що розбудовували Південь».

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила лідерка асоціації Тетяна Чичкалюк. А в цьому році планується провести низку заходів, присвячених 260-річчя від дня народження Томаса Кобле. «На мою думку настав час згадати та розповісти про відомого англійця, з яким пов’язаний розвиток територій Північного Причорномор’я кінця 18-го — початку 19-го століть, — зазначає Тетяна Чичкалюк. — Доля Кобле тісно пов’язана з видатними історичними особистостями, що прибули з Туманного Альбіону, формували історію нашої землі, залишили у спадок свої імена і справи».

Саме Коблеве та його гості під час відзначення ювілею зможуть зануритися в його історичну і природну спадщину. У цьому переконані розробники туристичного маршруту. А береги Тилігульского лиману мають перетворитися на відому туристичну дестинацію найулюбленіших для Кобле природних куточків. Тетяна Чичкалюк, яка тривалий час займається дослідженням життя та діяльності Кобле, каже, що готова поділитися інформацією, яку вдалося зібрати за допомоги істориків, архіваріусів, музейників, бібліотекарів, збирачів давнини, краєзнавців.

Пропозицію про створення робочої групи для проведення року вшанування пам’яті Хоми (Томаса) Олександровича Кобле підтримала Коблівська ОТГ. Найближчими днями відбудеться перше її засідання. Ідею проведення року вшанування пам’яті Кобле також підтримали Національна туристична організація України, рада з питань туризму та рекреаційно-курортної діяльності при Миколаївській облдержадміністрації, РЛП «Тилігульський» Миколаївської області.