Прикордонники виявляють порушників прикордонного режиму у взаємодії з іншими правоохоронними органами. На ділянці відповідальності підрозділу «Очаків», отримавши попередню інформацію про можливий незаконний вилов на березі Чорного моря Миколаївської області, прикордонники спільно з поліцією перевірили шпиль Кінбурнської коси. У підсумку правоохоронці виявили двох громадян України, які за допомогою забороненого знаряддя лову вже встигли наловити 12 тисяч креветок. За фактом незаконного вилову прикордонники спрямували повідомлення про можливі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 249 ККУ.
Два дні раніше на ділянці підрозділу «Рибаківка» прикордонники на узбережжі Березанського лиману також припинили спробу вилову креветок. На момент виявлення громадянин встиг наловити майже 800 штук. За цим фактом на громадянина склали адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 КУпАП. В обох випадках знаряддя лову та водні біоресурси правоохоронці вилучили.