Норвезька компанія Scatec Solar домовилася з українською Rengy Development, яка розвиває альтернативну енергетику в Україні, про будівництво на півдні країни сонячних електростанцій загальною потужністю 47 МВт.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Згідно з ним, планується побудувати три станції в Миколаївській області, на будівництво яких буде потрібно приблизно 52 мільйони євро. Вони будуть виробляти близько 58 ГВтч в рік. Учасники проекту розраховують до кінця року залучити фінансування за допомогою Європейського банку реконструкції та розвитку.
Scatec Solar буде володіти 51% в спільному з Rengy Development проект. Scatec Solar буде постачальником інженерних, закупівельних і будівельних послуг, а також надасть послуги з експлуатації та обслуговування та послуги з управління активами на електростанціях.
ДОВІДКА «УК»
Scatec Solar займається будівництвом і управлінням сонячними електростанціями по всьому світу. Зокрема, сонячними електростанціями потужністю 322 МВт в Чеській Республіці, Південній Африці, Руанді, Гондурасі і Йорданії і будує об'єкти на 1092 МВт.
Штаб-квартира Scatec Solar знаходиться в Осло, Норвегія, компанія зареєстрована на фондовій біржі Осло.
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Rengy Development була створена в 2009 році інвесткомпанією Trust Capital Group для розвитку виробництва сонячної енергії і з тих пір побудувала і ввела в експлуатацію кілька електростанцій у Вінницькій, Одеській та Херсонській областях загальною потужністю приблизно 70 МВт.
Згідно держреєстру, бенефіціарами Rengy Development є власник великого виробника молочної продукції Укрпродукт Груп і компаній в сфері альтернативної енергетики Сергій Євланчик і Нарек Арутюнян.