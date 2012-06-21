Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Цього року в Миколаївській області спостерігається суттєве падіння валового збору винограду. Так, в 2018-му році підприємства, які входять до корпорації «Миколаївсадвинпром», зібрали близько 27 тисяч тонн винограду, в 2019-му році ця цифра склала 20 тисяч тонн. У 2020-му знизилася ще на п’ять тисяч.

За словами генерального директора корпорації «Миколаївсадвинпром» Ірини Варламової, на ситуацію певним чином вплинули кліматичні чинники. Зокрема, низький запас вологи в ґрунті після зими, суха весна, високі температури і недостатня кількість опадів в липні-серпні. Усі ці чинники вплинули на врожайність винограду, ягоди в ґронах надто дрібні.

Але посушлива погода — не єдина причина зниження врожаю. Зараз повністю припинено посадку нових виноградників. Більше того, викорчовують старі насадження. І тому найближчим часом валовий збір ще більше знизиться. «І в області, і в цілому по країні буде провал по валовому збору винограду, адже виноградному кущу до отримання повноцінного врожаю необхідно чотири роки. Тому більш катастрофічні результати по спаду виробництва винограду очікуються через 3-4 роки, коли настане час масово списувати і корчувати старі виноградники, а замінити їх буде нічим», — зазначає гендиректор корпорації.

Багато експертів схиляються до думки, що безперервне зростання мінімальних цін і акцизного збору неминуче призведе до зниження реалізації готової продукції і до зменшення податкових відрахувань. «Ми сподіваємося побачити реальні кроки держави, спрямовані на створення привабливого інвестиційного клімату в цьому секторі економіки», — зазначає Ірина Варламова.