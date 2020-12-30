Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Біля прохідної Миколаївського тепловозоремонтного заводу встановили незвичний арт-об’єкт, сталеву новорічну ялинку. Вона зроблена з металу та деталей тепловозів, пофарбували її яскравими флуоресцентними фарбами. Тож тепер красуня зростом у 2,5 метри помітна не лише вдень, але і вночі. Прикрасили ялинку «іграшки» з підшипників, шестерень і ланцюгів. Ялинка стала супутницею триметрового роботу «Нікотрон», якого пару років тому виготовили на заводі.

До Нового року заводчани одягли його в святковий одяг. Колектив заводу завжди готовий до втілення не лише креативних ідей, а й до достойного представлення українського підприємства на міжнародному ринку. Напередодні Нового року директор МТРЗ В’ячеслав Сімченко повідомив, що «іноземна державна Залізниця розглядає наше підприємство МТРЗ як свого потенційного партнера поряд з такими найпотужнішими гігантами як Alstom, Bombardier, ТМХ. І вже сам факт того, що нас включили в цей почесний список, я розглядаю як високу оцінку нашої роботи і черговий привід пишатися нашим колективом, кожним працівником заводу, які щодня втілюють в реальність наші мрії».

Миколаївський тепловозоремонтний завод вітає колег, партнерів, працівників та друзів з наступаючим Новим Роком! Бажає всім здоров’я, креативних ідей, великого прибутку і досягнення нових професійних висот!