У Слов’янському районі на Донеччині встановили пам’ятний знак на місці нерівного бою з проросійськими незаконними збройними формуваннями, внаслідок якого загинули четверо українських бійців. 26 червня 2014 року бойовики під прикриттям відразу трьох танків, що стріляли прямою наводкою, атакували блокпост у передмісті Слов’янська. Троє бійців 95-ї окремої Житомирської аеромобільної бригади та солдат 2-го добровольчого батальйону Національної гвардії захищалися до останнього — доки в український БТР не влучив танковий снаряд і не детонував боєприпас… Захищаючи від агресора рідну землю, загинули Ігор Ващук, Артур Гулик, Максим Добрянський, Андрій Коган.

Меморіал загиблим біля селища Мирногою Фото Донецької ОДА

Дуже символічно, що меморіал мужнім воїнам установили біля селища із наймирнішою назвою — Мирне. А ініціаторами вшанування загиблих стали його мирні жителі, заручившись підтримкою громадськості та влади Слов’янського району. Тривалий час люди спільними зусиллями розчищали навколишню територію і облаштовували пам’ятний знак. «Хлопці віддали життя заради миру на нашій землі, і найменше, що ми можемо зробити, — забезпечити гідне вшанування пам’яті про них. Сьогодні ми відкрили пам’ятний знак, а вже найближчим часом почнемо висаджувати дерева та квіти на місці блокпоста», — сказав один з ініціаторів ушанування загиблих бійців житель Мирного Ярослав Золотий.

В урочистостях на місці останнього бою бійців узяли участь їхні рідні та друзі, керівники області і району, військовослужбовці, місцеві жителі навколишніх населених пунктів. На вшанування героїв, яких посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня, військовий капелан однієї з частин Національної гвардії отець Діонісій провів пам’ятний молебень, а присутні поклали квіти до меморіалу мужнім захисникам України.