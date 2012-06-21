У Слов’янському районі на Донеччині встановили пам’ятний знак на місці нерівного бою з проросійськими незаконними збройними формуваннями, внаслідок якого загинули четверо українських бійців. 26 червня 2014 року бойовики під прикриттям відразу трьох танків, що стріляли прямою наводкою, атакували блокпост у передмісті Слов’янська. Троє бійців 95-ї окремої Житомирської аеромобільної бригади та солдат 2-го добровольчого батальйону Національної гвардії захищалися до останнього — доки в український БТР не влучив танковий снаряд і не детонував боєприпас… Захищаючи від агресора рідну землю, загинули Ігор Ващук, Артур Гулик, Максим Добрянський, Андрій Коган.
Дуже символічно, що меморіал мужнім воїнам установили біля селища із наймирнішою назвою — Мирне. А ініціаторами вшанування загиблих стали його мирні жителі, заручившись підтримкою громадськості та влади Слов’янського району. Тривалий час люди спільними зусиллями розчищали навколишню територію і облаштовували пам’ятний знак. «Хлопці віддали життя заради миру на нашій землі, і найменше, що ми можемо зробити, — забезпечити гідне вшанування пам’яті про них. Сьогодні ми відкрили пам’ятний знак, а вже найближчим часом почнемо висаджувати дерева та квіти на місці блокпоста», — сказав один з ініціаторів ушанування загиблих бійців житель Мирного Ярослав Золотий.
В урочистостях на місці останнього бою бійців узяли участь їхні рідні та друзі, керівники області і району, військовослужбовці, місцеві жителі навколишніх населених пунктів. На вшанування героїв, яких посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня, військовий капелан однієї з частин Національної гвардії отець Діонісій провів пам’ятний молебень, а присутні поклали квіти до меморіалу мужнім захисникам України.