NASA вдалося отримати зображення пересохлого озера, яке колись знаходилося у Центральній Африці. Водойма Мега-Чад простягалася через нинішню Сахару на приблизно 360 тисяч квадратних кілометрів, а глибина цієї прісноводної водойми сягала 160 метрів.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Сім тисяч років тому, це було найбільше прісноводне озеро на Землі.
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Але озеро Мега-Чад почало різко висихати. У результаті на його місці утворилося нинішнє озеро Чад з площею всього 27 тисяч квадратних кілометрів. На знімку досить чітко видно темні нижні височини, а також піщані дюни і пляжні гряди, що утворилися уздовж північно-східних берегів озера Мега-Чад.
На думку експертів, цьому величезному за об’ємами озеру треба було всього лише кілька сотень років, щоб висохнути до нинішніх розмірів. Озеро, яке перетинає кордони Чаду, Нігеру, Нігерії і Камеруну, зменшилося у розмірах за рахунок того, що людство відкачувало з нього прісну воду.
Детальна інформація за цими розрахунками була опублікована британськими вченими ще в 2015 році. Нині отримано візуальне підтвердження цьому явищу.
«Реконструйована картина історії рівня озера Мега-Чад, яке колись було найбільшим озером в Африці, дозволяє припустити, що північноамериканський вологий період з підвищеною кількістю опадів в регіоні Сахари раптово закінчився приблизно 5000 років тому і що басейн озера, перетворився у величезне джерело атмосферного пилу, яке виникло 1000 років тому», – пояснили вчені.
Для того, щоб проаналізувати зміни ландшафту Сахари, вчені використовували як супутникові знімки, так і результати дослідження опадів, що дозволило розрахувати вік цих берегових ліній і скласти історію рівня озера за останні 15 тисяч років його існування.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" Сахара за 100 років збільшилася на площу двох Японій. Площа найбільшої пустелі в світі з 1920 року збільшилася приблизно на 10% – нова територія вдвічі більша Японії. Наукову роботу про ріст пустелі опубліковано в журналі Journal of Climate, коротко про неї розповідає сайт Мерілендського університету.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»