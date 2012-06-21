Вперше з жовтня 2015 року в любителів нічного неба з’явиться шанс найближчими вечорами побачити планетарне тріо, коли три планети засяють разом на небосхилі. Відбуватиметься це космічне явище у вечірніх сутінках 8, 9, 10 і 11 січня 2021 року.

Меркурій, Юпітер і Сатурн наблизяться дуже близько один до одного на західному небі. За цим планетарним тріо можна буде спостерігати протягом чотирьох ночей.

Планетарне тріо, можна буде побачити низько вздовж західного горизонту в сутінках, приблизно через 45 хвилин після заходу Сонця, в тому місці, де Сонце щойно зайшло. Юпітер, найяскравіша з трьох планет на цей час, буде виділятися, але, можливо, вам доведеться використовувати бінокль, щоб побачити дві інші планети. Знайдіть місце на небі з безперешкодним видом на горизонт, щоб отримати найкращий шанс помітити цю незвичайну трійцю.

Що таке планетарне тріо? Це космічне явище, коли планетарне тріо утворюють три планети, які поміщаються в коло діаметром менше 5 градусів. У цьому випадку бінокль буде дуже доречним, так як зазвичай його поле зору – 5 градусів і більше. Планетарне тріо Меркурія, Юпітера і Сатурна в січні буде першим з двох планетарних тріо, які можна буде побачити у 2021 році: друге припадає на 13 лютого, коли Меркурій, Венера і Юпітер об'єднаються в ранковому небі. Більше того, це перше з чотирьох планетарних тріо десятиліття, що охоплює період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2030 року.

Любителі астрономії зможуть ще раз побачити танець трьох планет – Меркурія, Марса і Сатурна – 20 квітня 2026 року. Нарешті, останнє планетарне тріо 30-х років XXI століття можна буде спостерігати 16 червня 2028 року: на цей раз в небі зустрінуться Меркурій, Венера і Марс.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»