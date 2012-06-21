Як стало відомо «Урядовому кур’єру» з 10 по 11 березня Місяць, Меркурій, Юпітер і Сатурн зберуться разом у сузір'ї Козерога. У рамках цієї «зустрічі» відбудуться три повноцінні астрономічні з'єднання. Любителям нічного неба буде, за чим поспостерігати у ці дні.

10 березня, о 12:58 за київським часом, відбудеться з'єднання Місяця і Сатурна. У 26-й день місячного циклу наш природний супутник пройде в 3° 40 'на південь від Сатурна. Місяць сяятиме із зоряною величиною – 10,4, а відблиск більш тьмяного Сатурна складе 0,6.

Потім Місяць наблизиться до Юпітера. Їх з'єднання також відбудеться 10 березня, о 17:37 за київським часом. Місяць пройде в 4° 02 'на південь від Юпітера, сяючи з зоряною величиною – 9,9. Блиск газового гіганта складе –2,0.

Нарешті, 11 березня, в 2:02 за київським часом, відбудеться з'єднання Місяця і Меркурія. Місяць пройде в 3 ° 41 'на південь від «невловимої планети». Блиск Місяця і Меркурія буде дорівнює – 9,6 і 0,0, відповідно.

Під час всіх трьох з'єднань Місяць і планети буде видно на небі неозброєним оком. Бінокль допоможе побачити більше деталей – наприклад, помилуватися чотирьма супутниками Юпітера.

Щоб побачити «з'єднання» усіх чотирьох небесних тіл, використовуйте Місяць в якості орієнтира. Як тільки знайдете Місяць, ви побачите Меркурій, Юпітер і Сатурн, сяючі поруч з супутником Землі. Щоб зрозуміти, на яку саме планету ви дивитеся, скористайтеся додатком Star Walk 2. Відкрийте програму і наведіть смартфон на небо – ви побачите назву будь-якого небесного об'єкта, на який буде направлено ваш пристрій.

«Урядовий кур’єр» бажає вам ясного неба і успішних спостережень!

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»