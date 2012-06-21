Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

В історії Донецька вже було подібне моторошне жахіття. У роки Другої світової війни під час окупації міста німецько-фашистськими загарбниками на приміщеннях кінотеатрів та подібних закладів висіли застереження типу «Тільки для німців!» Однак вільно ходити вулицями та відвідувати інші місця тоді не заборонялося нікому… А ось сучасні російські окупанти Донбасу взялися діяти ще потворніше. Після недавнього повідомлення про скасування на території ОРДО комендантської години з 31 грудня по 10 січня окупаційна влада днями уточнила, що такий «новорічний подарунок» розрахований не для всіх. У фейковому «міністерстві внутрішніх справ ДНР» вже попередили, що у цей святковий час будуть насамперед затримувати людей, які мають при собі тільки український паспорт.

Посилені патрулі бойовиків під час новорічних свят перевірятимуть на вулиці всіх громадян, але у зоні ризику опинилися саме власники паспортів, отриманих ще в Україні. Подібні дії окупанти пояснюють тим, що позбавлені можливості перевірити «легітимність українського документа». Тому цих людей будуть доставляти до «територіального відділу» для встановлення особи та взяття відбитків «пальчиків».