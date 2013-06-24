Ще донедавна в законодавстві не було такого поняття, як домашнє насильство, а трактували його як «сімейну сварку». Такі дії розглядали як хуліганство. Стаття 126-1, якою було доповнено Кримінальний кодекс України в новій редакції, чинна вже понад рік. У законі з’явився термін «домашнє насильство», а законодавча база ще формується. Із 2019 року закон про протидію домашньому насильству чітко визначає, що таке насильство, які його форми, як боротися з цим злом та кого наділено повноваженнями для його припинення.