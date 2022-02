За оперативною інформацією Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine на об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів.

Також, за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.

Окрім того, в районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил російської федерації. Це вже шостий.

Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях. #Противник_несе_втрати.

Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.

Разом переможемо!