Американська компанія Apple запустила на своєму офіційному сайті розділ українською мовою.

Про це йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що нині українською мовою доступна лише частина розділу. Ймовірно, компанія все ще працює над фіналізацією розробки розділу, який незабаром повністю українізують.

Також компанія вказала офіційних продавців своєї техніки в Україні.

Як відомо, у травні минулого року американська корпорація Apple зареєструвала в Україні дочірню компанію "ТОВ "Еппл Україна". Відповідні дані внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.