В рамках проєкту CARMENES з пошуку екзопланет у системах прилеглих червоних карликів, астрономи відкрили розпечену суперземлю, яка є відмінним кандидатом для майбутніх досліджень атмосфер позасонячних світів. Про перспективну знахідку повідомляється в журналі Science.

З появою інструментів для полювання за екзопланетами кількість відкритих світів за межами Сонячної системи швидко зросла до тисяч. Комбінуючи різні методи спостережень, астрономи сьогодні можуть визначати їх масу, розмір і навіть щільність, що дозволяє оцінювати внутрішній склад.

«Наступна мета – повністю охарактеризувати схожі на Землю екзопланети шляхом вивчення їх атмосфер. Це набагато складніше, особливо для кам'янистих світів, так як вони оповиті лише тонкою, а не великою, як у газових гігантів, оболонкою. У результаті багато сучасних моделей атмосфер кам'янистих планет залишаються неперевіреними», – розповідають автори дослідження.

Атмосфери позасонячних світів повинні відповідати певним вимогам для спостереження за ними за допомогою обсерваторій наступного покоління. Кам'яниста Gliese 486b, яка знаходиться в системі червоного карлика на відстані 26 світлових років від нас, ідеально задовольняє такі вимоги.

Це суперземля, яка перевершує нашу планету по масі на 30%, а за розміром – у 2,8 рази. З розрахунку щільності астрономи зробили висновок, що Gliese 486b має залізне ядро і за структурою нагадує Землю і Венеру. Екзопланета робить один оберт навколо своєї зірки за півтора земних діб на відстані 2,5 мільйона кілометрів.

Незважаючи на те, що її червоний карлик набагато слабкіший і холодніший за наше Сонце, екзопланета піддається інтенсивному випромінюванню, розігріває поверхню планети до приблизно 430 градусів за Цельсієм. У цьому сенсі Gliese 486b, ймовірно, більше схожа на Венеру, ніж на Землю, з жарким і сухим ландшафтом, який розсікають палаючі річки лави.

Однак, на відміну від нашої сусідки, Gliese 486b, можливо, має розріджену, а не щільну атмосферу, або взагалі позбавлена її. Поточні моделі підтримують обидва сценарії, так як, з одного боку, випромінювання червоного карлика могло призвести до її випаровування, а з іншого – цілком ймовірно, що гравітація суперземлі сприяла утриманню оболонки. Оцінити баланс цих сил сьогодні складно.

«Відкриття Gliese 486b і умови на ній велика удача. Будь вона на сто градусів гарячішою, і вся поверхня планети покрилася б лавою. І, навпаки, якби на ній на сто градусів було холодніше, вона стала б непридатною для подальших атмосферних спостережень. На додаток близькість до нас робить її відмінною нагодою для більш докладного дослідження з приходом потужних телескопів», – кажуть автори дослідження.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

