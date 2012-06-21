Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Від новорічної ночі зазвичай і діти й дорослі чекають неймовірного дива та здійснення окремих загаданих бажань. І нерідко буває, справжні дива трапляються і бажання збуваються. Іноді навіть ще задовго до настання нового року. Наприклад, представники проросійської окупаційної влади ОРДО вже зробили тутешнім жителям дивовижний і щедрий святковий подарунок — на новорічні свята тимчасово скасували комендантську годину. Причому не на одну новорічну ніч, а аж на десять діб — з 31 грудня до 10 січня. Про це вже публічно повідомив лідер ОРДО Денис Пушилін під час вчорашньої «прямої лінії» з донеччанами.

На окупованій проросійськими незаконними збройними формуваннями території Донеччини з 2014 року досі діє встановлена комендантська година: людям заборонено перебувати на вулиці з 23.00. до 4.00. А на порушників чекають затримання «на підвал», примусові роботи чи штрафи.

Місцеві люди добре розуміють, що, окрім обіцянок про краще життя в майбутньому, більш нічого окупанти запропонувати їм не можуть. А тому в цілому позитивно сприймають таку «щедрість». Хоча в соціальних мережах досить вони досить іронічно та саркастично коментують десятиденну «волю», цинічно забрану в них понад шість років тому.