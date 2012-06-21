Жителя Станично-Луганського району бойовики незаконних збройних формувань затримали під час спроби потрапити на тимчасово окуповану територію у власних справах наприкінці серпня минулого року. Чоловіка звинуватили у нібито підриві одного з пам’ятників у центрі Луганська. Для отримання потрібних доказів терористи жорстоко катували українського бранця. Відпустили його лише на початку травня нинішнього року, коли після численних тортур хлопець написав розписку про готовність співпрацювати з представниками терористичної організації.
Оперативники Служби безпеки України зустріли чоловіка, коли той прибув на підконтрольну українській владі територію.
Як повідомляє прес-служба відомства житель Луганщини надав співробітникам СБУ свідчення стосовно обставин його вербування та поставлених перед ним завдань, жодне з яких він не встиг та не планував виконувати.
Служба безпеки України наголошує, що подібні випадки не є поодинокими. На підконтрольній проросійським сепаратистам території не діють правові норми, громадяни є безсилим перед озброєними терористами, а бойовики не зупиняються перед застосуванням жорстоких насильницьких дій, щоб схилити громадян до державної зради.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»