Заснований у Кіото в 874 році буддійський храмовий комплекс Дайгодзі, об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО. Копію цього шедевру запустять на орбіту Землі, який обертатиметься навколо нашої планети на висоті 300-400 кілометрів, роблячи один оберт приблизно за 90 хвилин. Про це повідомляє японська газета Asahi.

Розмір храму-супутника складе 20 сантиметрів у довжину, 30 сантиметрів у висоту і 10 сантиметрів в глибину. Усередині супутника буде невелика статуетка Будди, а також два молитовних манускрипти.

Нині супутник-храм розробляється компанією Terra Space Inc. Запуск намічений на 2023-й рік. Спеціальний додаток показуватиме місцеположення супутника на небосхилі, щоб віруючі знали, коли молитися.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»