У Скадовському районі Херсонщини на острові Джарилгач, найбільшому безлюдному острові на території України й Чорного моря, розширять територію розташованого там Національного природного парку «Джарилгацький» і відновлять маяк, який має статус пам’ятки культури. Це питання обговорив голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв із заступником міністра екології та природних ресурсів Василем Полуйком. Під час зустрічі розглянуто питання розширення об’єктів природно-заповідного фонду, а також створення нових. Ішлося про зміну меж території НПП «Олешківські піски» за рахунок внесення особливо цінних територій і про створення Національного природного парку «Кам’янська Січ».
Серед перспективних інвестиційних проектів, які Міністерство екології та природних ресурсів реалізує на Херсонщині 2019 року, — будівництво на території ДП «Херсонське лісомисливське господарство» вольєра, куди переселять тварин, що мешкали на острові Джарилгач. На зустрічі постало питання створення Національного природного парку «Гілея», який забезпечить цілісність і недоторканність херсонських лісів.