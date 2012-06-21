Столична влада на період суворих обмежень не зменшуватиме кількість рухомого складу наземного громадського транспорту та його маршрутів.

Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ми не будемо зменшувати кількість рухомого складу наземного громадського транспорту та його маршрутів, бо наше головне завдання – забезпечити пересування містом людей, від яких залежить життєдіяльність столиці", – зауважив Кличко.

За його словами, на маршрутах Києва курсують 1130 одиниць наземного громадського транспорту. Вони працюють з наповненням 50% від технічної характеристики транспортного засобу.

"Скористатися громадським транспортом з 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки. Наголошую, спецперепустка – це не проїзний квиток, за проїзд сплачувати потрібно. При цьому необхідно мати із собою спецперепустку і документ про посвідчення особи", – наголосив Кличко.

За його словами, перепустки отримають у першу чергу працівники критичної інфраструктури міста. А саме: медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники і військові. Усього таких перепусток буде, як і під час карантину минулого року, близько 400 тисяч.

Також, за словами Кличка, Київський метрополітен у період обмежень теж працюватиме за звичайним графіком. Тобто станції будуть відкривати і закривати в той же час, як і завжди. Кількість поїздів на лініях не скорочуватимуть. Проїзд у метро теж буде тільки за спецперепустками.

Нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація оприлюднила Порядок отримання спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті під час локдауну. Згідно з ним, спецперепустки будуть видаватися виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками.