Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумська область увіходить до трійки перших в Україні за сумою компенсаційних коштів, одержаних у рамках урядової програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за придбану техніку і обладнання вітчизняного виробництва.
Про це повідомили в Департаменті агропромислового розвитку Сумської ОДА.
Впродовж першого півріччя державними пільгами скористалися 76 сільськогосподарських товаровиробників краю, які за придбані 126 одиниць техніки і обладнання одержали 15,5 мільйона компенсаційних гривень.
Окрім Сумської, за цією програмою найактивніше працюють аграрії Вінницької, Одеської, Хмельницької та Кіровоградської областей.
Загалом з початку року нею скористалися 1513 сільськогосподарських товаровиробників України, які за цей час придбали 2583 одиниці техніки і в якості компенсації отримали майже 175 мільйонів гривень.
Загалом у державному бюджеті на нинішній рік для цього передбачено майже 882 мільйони гривень.