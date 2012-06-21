У 2020 році геологи виявили фрагмент стародавньої континентальної земної кори на острові Баффінова Земля, який розташований між материковою частиною Канади і Гренландією. Уламку стародавнього континенту під Канадою присвячено окрему статтю у виданні Journal of Petrology.



Йдеться, як уточнюють дослідники, про фрагмент Північно-Атлантичної платформи, яка розділилася на частини приблизно 150 мільйонів років тому. Частини стародавнього континенту вже знаходили в Шотландії і Гренландії, а також на острові Лабрадор. Вчені дуже здивувалися, коли черговий фрагмент Північно-Атлантичної платформи знайшли на острові Баффінова Земля, але сумнівів у тому, що це древній континент, практично немає.

«Ми проаналізували зразки кімберлітових порід, в яких зазвичай присутні алмази, і зробили дивне відкриття. Не доводиться сумніватися в тому, що це частина Північно-Атлантичної платформи – її мінеральний склад дуже унікальний, щоб можна було помилитися», – ділиться враженнями від відкриття геолог Майя Копилова, співробітник Університету Британської Колумбії.



Аналіз гірських порід, який допоміг виявити фрагмент стародавнього континенту, проводився методами термобарометрії, петрографії і мінералогії. В цілому вчені вивчили 120 зразків порід, які були підняті на поверхню кімберлітами, що утворилися на великій глибині сотні мільйонів років тому.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»