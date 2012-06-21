Міжнародна група астрономів виявила на поверхні Плутона, де температура опускається до мінус 230ºС, є дюни з метанового льоду. Дюни були помічені на фотографіях, надісланих космічним апаратом New Horizons («Нові горизонти») під час зближення з Плутоном у 2015 році.
Земний космічний зонд летів до планети майже 10 років, промчав повз Плутон на швидкості 60 тисяч км / год.
Дюни, довжина яких сягає понад 2 тис. кв. км, вчені розглянули на знімках Долини Супутника. Вони складаються з крихітних метанових крижинок.
Атмосфера Плутона дуже розріджена, щоб вітер міг підхоплювати і переносити крупинки метану. Хоча вчені припускають, що дюни могли утворитися в результаті руху слабких вітрів, швидкість яких не більше 10 м / с. Але швидше за все, рух частинок пов'язаний із вивільненням газу при сублімації твердого азоту під впливом сонячного випромінювання.
«Ми знали, що у кожного тіла Сонячної системи, що має атмосферу і тверду гористу поверхню, є дюни, але не знали, що виявимо їх на Плутоні, – прокоментував результати дослідження Метт Телфер з Плімутського університету. –Тепер нам ясно, що це небесне тіло – зовсім не замерзлий планетоїд, а динамічний світ, який постійно змінюється».