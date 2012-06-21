Найчастіше невеликі літальні апарати, якими поліцейські керують із землі, використовують під час переслідування злочинців, виявлення незаконних плантацій маку чи конопель, браконьєрів тощо.
Першими на Луганщині спостерігали за польотами квадрокоптера над центральною частиною міста жителі Лисичанська. Саме тут патрульні обласного управління під контролем колег з відділу аеропідтримки департаменту Патрульної поліції проводили навчальні польоти.
Як повідомляє прес-служба Патрульної поліції у Луганській області, день навчання продемонстрував патрульним можливості спостереження з повітря та використання такої техніки під час служби. Тож у найближчому майбутньому луганські поліцейські чекають на поповнення технічного забезпечення саме квадрокоптером, що дасть змогу поліпшити роботу в багатьох напрямах.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»