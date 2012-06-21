Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України у 2020 році на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг державного значення, які проходять територією Полтавщини, з держбюджету було виділено понад 2 мільйонів 600 тисяч гривень. За ці кошти планували побудувати й оновити 9 об’єктів. Стільки ж у поточному році Укравтодор планував побудувати та реконструювати й нових об’їзних доріг, загальною протяжністю 101,5 кілометра. Пріоритетними об’єктами будівництва на Полтавщині визначили швидкісне шосе Дніпро-Решетилівка й об’їзну дорогу біля райцентру Кобеляки. На цей час зазначені будівельні роботи там в основному виконані.

Також іще в цьому році турецька компанія Онур завершить будівництво мосту через річку Ворскла біля села Копили на автотрасі Київ-Харків, яке розпочали наприкінці 2019 року. Днями там запустять рух по інженерній споруді довжиною 222 метри.

Ще масштабніше дорожньо-мостове будівництво на Полтавщині намічається на 2021 рік. Вже навесні там, нарешті, розпочнуть споруджувати новий міст через Дніпро, який повинен замінити діючий Крюківський. Важливо, що майбутній вантовий міст протяжністю 1,7 кілометра будуватимуть не коштом Світового банку, а за гроші, виділені з держбюджету. За три роки — стільки часу знадобиться, щоб його спорудити — в об’єкт вкладуть понад 12,5 мільярда гривень. Окрім того, він на 95 відсотків буде збудований із вітчизняних матеріалів.