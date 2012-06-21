Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

На Полтавщині торік значні сили й засоби були направлені на відновлення й будівництво доріг. За офіційними даними, тільки коштів на це витратили майже 8,5 мільярда гривень. Один із основних минулорічних об’єктів дорожнього будівництва — автодорога державного значення Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, на окремих ділянках якої силами турецького підрядника зробили кілька комплексних обходів населених пунктів.

Наприкінці грудня 2020 року відкрили рух по дворівневій розв’язці біля села Бутенки Кобеляцького району. Відразу після цього у тому ж районі відкрили рух і по новозбудованій цементно-бетонній дорозі, що виконана в обхід міста Кобеляки та села Красне. Нова транспортна артерія дозволить розвантажити основну дорогу й довго служитиме. Тому, що товщина дорожнього одягу на цій 17-кілометровій «гілці» майже 75 сантиметрів. Їй не страшні великовагові машини, яких там щодоби проїжджає більше десяти тисяч.

За останній час на дорозі Дніпро-Решетилівка суттєво зміцнили й оновили більше 51 кілометра покриття у верхньому шарі. Крім того, на Полтавщині за 2020 рік довели до ладу, тобто відремонтували й оновили понад 300 кілометрів місцевих доріг. Також в області за цей час збудували кілька нових мостів.